CGI è una delle più grandi società di consulenza IT e di business al mondo. Combinando l’ingegno umano con il potere della tecnologia, aiutiamo i nostri clienti ad accelerare la trasformazione digitale con un chiaro orientamento al ritorno sull’ investimento (ROI), guidato dagli insight e focalizzato sui risultati.

Combinando l’ingegno umano con il potere della tecnologia, aiutiamo i nostri clienti ad accelerare la trasformazione digitale con un chiaro orientamento al ritorno sull’ investimento (ROI), guidato dagli insight e focalizzato sui risultati. Operiamo in 21 settori industriali e in oltre 400 sedi a livello globale, offrendo servizi di consulenza IT e di business completi, scalabili e sostenibili, basati su competenze globali adattate localmente su misura per i nostri clienti.

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