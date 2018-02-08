CGI è una delle più grandi società di consulenza IT e di business al mondo. Combinando l’ingegno umano con il potere della tecnologia, aiutiamo i nostri clienti ad accelerare la trasformazione digitale con un chiaro orientamento al ritorno sull’ investimento (ROI), guidato dagli insight e focalizzato sui risultati.
Combinando l’ingegno umano con il potere della tecnologia, aiutiamo i nostri clienti ad accelerare la trasformazione digitale con un chiaro orientamento al ritorno sull’ investimento (ROI), guidato dagli insight e focalizzato sui risultati. Operiamo in 21 settori industriali e in oltre 400 sedi a livello globale, offrendo servizi di consulenza IT e di business completi, scalabili e sostenibili, basati su competenze globali adattate localmente su misura per i nostri clienti.
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Il nostro approccio è ciò che ci contraddistingue
- Con circa 100 professionisti in tutta Italia, operiamo ovunque i nostri clienti sviluppino il proprio business.
- Offriamo servizi end-to-end, tra cui Consulenza di Business, System Integration e servizi di IT Outsourcing ai nostri clienti nei settori Spazio, Automotive, Manifatturiero, Servizi Finanziari, Energy & Utilities e Pubblica Amministrazione.
CGI compie 50 anni
Costruire il futuro
Dal 1976, CGI è cresciuta fino a diventare una delle più grandi società di consulenza IT e di business al mondo. Il traguardo dei 50 anni rappresenta un momento di celebrazione di una storia fatta al servizio dei clienti, con crescita continua e una cultura globale della responsabilità. Una storia costruita con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, guidata dall’innovazione, dalla responsabilità condivisa e dall’impegno nel creare valore duraturo per clienti, collaboratori e comunità.
Costruisci la tua carriera in un’azienda innovativa
In CGI troverai un ambiente stimolante per costruire una carriera ricca di opportunità entusiasmanti, oltre a numerosi percorsi per sviluppare le tue competenze e costruire una solida esperienza.